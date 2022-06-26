В МЧС предупредили о ложных сообщениях об эвакуации в Белгородской области

20 июня «Коммерсантъ» писал о планах МЧС России запросить дополнительные 15 млрд руб. на запуск пилота системы «Безопасный город» в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях. Источник издания в МЧС рассказал, что в условиях спецоперации внедрение «Безопасного города» стало очень актуально, в том числе с учетом роста угроз диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. По его словам, система поможет минимизировать последствия угроз жителям регионов и гражданской инфраструктуре и обеспечить оперативное принятие решений.