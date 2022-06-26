Газета
Общество

В МЧС предупредили о ложных сообщениях об эвакуации в Белгородской области

Ведомости

Жителям Белгородской области поступают ложные звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории России, сообщила в воскресенье пресс-служба областного МЧС.

Звонящие представляются сотрудниками ведомства и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов региона.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — отметили в пресс-службе.

Ранее по теме: Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

В МЧС призвали граждан доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

В середине мая жители Белгородской области также подверглись атаке злоумышленников, которые распространяли информацию об эвакуации, сообщало ведомство.

20 июня «Коммерсантъ» писал о планах МЧС России запросить дополнительные 15 млрд руб. на запуск пилота системы «Безопасный город» в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях. Источник издания в МЧС рассказал, что в условиях спецоперации внедрение «Безопасного города» стало очень актуально, в том числе с учетом роста угроз диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. По его словам, система поможет минимизировать последствия угроз жителям регионов и гражданской инфраструктуре и обеспечить оперативное принятие решений.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, периодически подвергается обстрелам после начала военной спецоперации. Так, в конце мая один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В июне был обстрелян поселок Хотмыжск, мирные жители не пострадали. Власти региона ввели «желтый» уровень террористической опасности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных