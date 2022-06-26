В МЧС предупредили о ложных сообщениях об эвакуации в Белгородской области
Жителям Белгородской области поступают ложные звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории России, сообщила в воскресенье пресс-служба областного МЧС.
Звонящие представляются сотрудниками ведомства и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов региона.
«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — отметили в пресс-службе.
В МЧС призвали граждан доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
В середине мая жители Белгородской области также подверглись атаке злоумышленников, которые распространяли информацию об эвакуации, сообщало ведомство.
20 июня «Коммерсантъ» писал о планах МЧС России запросить дополнительные 15 млрд руб. на запуск пилота системы «Безопасный город» в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях. Источник издания в МЧС рассказал, что в условиях спецоперации внедрение «Безопасного города» стало очень актуально, в том числе с учетом роста угроз диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. По его словам, система поможет минимизировать последствия угроз жителям регионов и гражданской инфраструктуре и обеспечить оперативное принятие решений.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, периодически подвергается обстрелам после начала военной спецоперации. Так, в конце мая один человек пострадал в результате обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В июне был обстрелян поселок Хотмыжск, мирные жители не пострадали. Власти региона ввели «желтый» уровень террористической опасности.