На юге России обнаружен новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки
Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге страны, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1», в дальнейшем нужно будет детально изучить линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие и географическое распространение в России и понять, насколько она опасна.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Конго-крымская геморрагическая лихорадка является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус семейства Bunyaviridae. Вирус вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.
ККГЛ распространена в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты – географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком. Болезнь проявляется большим количеством симптомов, включая повышенную температуру, мышечную боль, головокружение, боль в спине или пояснице, воспаление глаз и др.