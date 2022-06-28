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На юге России обнаружен новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки

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Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки на юге страны, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что риск тяжелых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти выше при инфицировании линией «Европа-1», в дальнейшем нужно будет детально изучить линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие и географическое распространение в России и понять, насколько она опасна.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Конго-крымская геморрагическая лихорадка является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус семейства Bunyaviridae. Вирус вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

ККГЛ распространена в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в азиатских странах к югу от 50-й параллели северной широты – географической границы распространенности клеща, являющегося основным переносчиком. Болезнь проявляется большим количеством симптомов, включая повышенную температуру, мышечную боль, головокружение, боль в спине или пояснице, воспаление глаз и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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