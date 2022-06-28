Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 10%

28 мая Путин подписал закон, который отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для россиян и с 18 до 30 лет — для иностранцев. В пояснительной записке к закону говорилось, что отмена возрастных ограничений позволит привлечь на службу по контракту специалистов востребованных профессий, например медиков и инженеров.