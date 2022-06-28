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Общество

Госдума приняла закон об индексации пенсий военных на 10%

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации на 10% с 1 июня пенсий военных пенсионеров, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В соответствии с документом военные пенсионеры получат перерасчет пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что этим же законопроектом предлагается установить особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий. Они смогут проходить дальнейшую военную службу на специальных должностях.

Помимо этого военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий, отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если они все‑таки будут уволены в запас по состоянию здоровья. 

В начале мая президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о поддержке детей военнослужащих, погибших в ходе специальной операции. В соответствии с ним в вузах появится специальная квота для зачисления. «Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей», — отмечал глава государства.

28 мая Путин подписал закон, который отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для россиян и с 18 до 30 лет — для иностранцев. В пояснительной записке к закону говорилось, что отмена возрастных ограничений позволит привлечь на службу по контракту специалистов востребованных профессий, например медиков и инженеров.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли до 19 360 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных