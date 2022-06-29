Госдума приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон начнет действовать с 1 декабря после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин.
В соответствии с новым законом, статус иноагента могут получить человек или организация, которые:
- получают поддержку из-за рубежа или находятся под иностранным влиянием;
Иноагентами не могут быть признаны органы публичной власти России, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Законопроект предусматривает создание реестра физических лиц, аффилированных с иноагентами. Аффилированным признается физическое лицо, если оно:
- входит в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанных иноагентами, а также являющееся их учредителем, членом, участником, руководителем;
Законом также вводится ряд запретов для иностранных агентов, в том числе:
- вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними;
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.