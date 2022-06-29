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Госдума приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов

Ведомости

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон начнет действовать с 1 декабря после того, как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин.

В соответствии с новым законом, статус иноагента могут получить человек или организация, которые:

  • получают поддержку из-за рубежа или находятся под иностранным влиянием;

  • ведут целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России;

  • осуществляют политическую деятельность;

  • распространяют предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

    • Иноагентами не могут быть признаны органы публичной власти России, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения, объединения работодателей и торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.

    Законопроект предусматривает создание реестра физических лиц, аффилированных с иноагентами. Аффилированным признается физическое лицо, если оно:

    • входит в состав органов юридического лица или общественного объединения, признанных иноагентами, а также являющееся их учредителем, членом, участником, руководителем;

  • осуществляет политическую деятельность и получает денежные средства или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

    • Законом также вводится ряд запретов для иностранных агентов, в том числе:

    • вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними;

  • участвовать в избирательных кампаниях, жертвовать средства на их проведение;

  • быть инвесторами стратегических предприятий, которые важны для обороны и безопасности страны;

  • проводить экспертизу в области законов и экологии;

  • страховать свои финансы и применять упрощенную систему налогообложения.

    • Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

    Ранее по теме: Статус иноагента нельзя будет присвоить дипломатам

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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