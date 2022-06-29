ЗАГСы перейдут на электронные документы

«С июня 2023 г. планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе», — рассказал Чуйченко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, госорганы смогут самостоятельно запрашивать соответствующие данные и получать выписки из реестра ЗАГС, как и россияне.