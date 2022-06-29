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Общество

ЗАГСы перейдут на электронные документы

Ведомости

ЗАГСы в России перейдут на электронный документооборот с июня 2023 г., поэтому россиянам не нужно будет получать свидетельства о рождении, браке и смерти в бумажном виде, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на совещании в рамках Петербургского международного юридического форума.

«С июня 2023 г. планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе», — рассказал Чуйченко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, госорганы смогут самостоятельно запрашивать соответствующие данные и получать выписки из реестра ЗАГС, как и россияне.

Накануне Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщил что 1 декабря 2022 г. будет запущен цифровой полис ОМС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных