ЗАГСы перейдут на электронные документы
ЗАГСы в России перейдут на электронный документооборот с июня 2023 г., поэтому россиянам не нужно будет получать свидетельства о рождении, браке и смерти в бумажном виде, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на совещании в рамках Петербургского международного юридического форума.
«С июня 2023 г. планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее. Теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе», — рассказал Чуйченко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, госорганы смогут самостоятельно запрашивать соответствующие данные и получать выписки из реестра ЗАГС, как и россияне.
Накануне Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщил что 1 декабря 2022 г. будет запущен цифровой полис ОМС.