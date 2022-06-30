Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

В декабре 2021 г. Раковой предъявили новое обвинение в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2017 г., являясь генеральным директором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», она вступила в сговор с Инкиным, его сообщниками и Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты мужчине бюджетных денег в период с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. В итоге Стеценко в виде зарплаты и премий получил более 9 млн руб.