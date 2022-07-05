Росавиация продлила временное ограничение на полеты на юг России до 12 июня

Накануне пресс-служба Росавиации рассказала, что ведомство завершило первый этап выплат субсидий южным аэропортам, которые временно не работают с 24 февраля. Ведомство заключило соглашения с 11 аэропортами, которые в июле получат субсидии на 1,29 млрд руб., затем дополнительные соглашения о субсидиях планируется заключить в августе. Всего правительство выделило 3,1 млрд руб. на господдержку этих аэропортов.