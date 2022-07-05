Росавиация продлила временное ограничение на полеты на юг России до 12 июня
Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля, говорится на сайте ведомства. Ограничение было введено 24 февраля с тех пор продлевалось 22 раза.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в ведомстве.
Накануне пресс-служба Росавиации рассказала, что ведомство завершило первый этап выплат субсидий южным аэропортам, которые временно не работают с 24 февраля. Ведомство заключило соглашения с 11 аэропортами, которые в июле получат субсидии на 1,29 млрд руб., затем дополнительные соглашения о субсидиях планируется заключить в августе. Всего правительство выделило 3,1 млрд руб. на господдержку этих аэропортов.