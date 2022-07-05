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Росавиация продлила временное ограничение на полеты на юг России до 12 июня

Ведомости

Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 12 июля, говорится на сайте ведомства. Ограничение было введено 24 февраля с тех пор продлевалось 22 раза.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сообщили в ведомстве.

Накануне пресс-служба Росавиации рассказала, что ведомство завершило первый этап выплат субсидий южным аэропортам, которые временно не работают с 24 февраля. Ведомство заключило соглашения с 11 аэропортами, которые в июле получат субсидии на 1,29 млрд руб., затем дополнительные соглашения о субсидиях планируется заключить в августе. Всего правительство выделило 3,1 млрд руб. на господдержку этих аэропортов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных