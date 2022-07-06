Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в сфере образования c ЛНР

Минобрнауки начало обсуждать соглашения о взаимном признании образования с ДНР и ЛНР в марте этого года после ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками в феврале. Тогда министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что министерство упростило процедуру поступления в вузы для абитуриентов из ДНР и ЛНР, а также увеличило квоты для иностранцев на бюджетные места с 5000 до 23 000.