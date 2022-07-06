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В Казахстане произошел взрыв на нефтегазовом месторождении

Ведомости

Утром 6 июля на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане произошел взрыв, в результате два человека погибли, сообщил департамент полиции Атырауской области страны.

«6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — рассказали в полиции (цитата по zakon.kz).

По данным МВД, трое получили различные травмы, им оказывают медицинскую помощь. По факту происшествия начали расследование по ч. 3 ст. 156 УК Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных