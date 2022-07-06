В Казахстане произошел взрыв на нефтегазовом месторождении
Утром 6 июля на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане произошел взрыв, в результате два человека погибли, сообщил департамент полиции Атырауской области страны.
«6 июля около 09:55 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения», — рассказали в полиции (цитата по zakon.kz).
По данным МВД, трое получили различные травмы, им оказывают медицинскую помощь. По факту происшествия начали расследование по ч. 3 ст. 156 УК Казахстана.