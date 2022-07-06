Минюст утвердил новые правила содержания в СИЗО

В приказе предлагается обеспечить приватность при установке санузлов. Также находящиеся в СИЗО смогут получать информацию о своем здоровье, получать выписки из медицинских документов, дистанционно покупать лекарства по назначению врача и хранить их при себе. Минюст разрешил арестованным хранить при себе, получать в посылках и покупать гражданскую одежду, электронные книги, БАДы и др.