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Общество

Минюст утвердил новые правила содержания в СИЗО

Ведомости

Министерство юстиции 4 июля утвердило приказ об улучшении условий содержания в следственных изоляторах (СИЗО), согласно которому беременные женщины, женщины с детьми и инвалиды I и II групп смогут принимать душ каждый день, сообщила пресс-служба Минюста. Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

В приказе предлагается обеспечить приватность при установке санузлов. Также находящиеся в СИЗО смогут получать информацию о своем здоровье, получать выписки из медицинских документов, дистанционно покупать лекарства по назначению врача и хранить их при себе. Минюст разрешил арестованным хранить при себе, получать в посылках и покупать гражданскую одежду, электронные книги, БАДы и др.

Также Минюст предложил устанавливать в СИЗО информационные терминалы, чтобы дать доступ к правовой и справочной информации. Через терминал арестованные смогут подавать заявления и жалобы, записываться на прием к врачу в больницу ФСИН и делать заказы в магазине.

«Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах. В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусматривается выделение не менее одного часа для занятия спортом», — уточнили в министерстве.

В дальнейших планах министерства: внедрить электронную запись на свидания с арестованными, а также технические средства идентификации личности находящихся в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных