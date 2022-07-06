Минюст утвердил новые правила содержания в СИЗО
Министерство юстиции 4 июля утвердило приказ об улучшении условий содержания в следственных изоляторах (СИЗО), согласно которому беременные женщины, женщины с детьми и инвалиды I и II групп смогут принимать душ каждый день, сообщила пресс-служба Минюста. Документ вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
В приказе предлагается обеспечить приватность при установке санузлов. Также находящиеся в СИЗО смогут получать информацию о своем здоровье, получать выписки из медицинских документов, дистанционно покупать лекарства по назначению врача и хранить их при себе. Минюст разрешил арестованным хранить при себе, получать в посылках и покупать гражданскую одежду, электронные книги, БАДы и др.
Также Минюст предложил устанавливать в СИЗО информационные терминалы, чтобы дать доступ к правовой и справочной информации. Через терминал арестованные смогут подавать заявления и жалобы, записываться на прием к врачу в больницу ФСИН и делать заказы в магазине.
«Лица, содержащиеся под стражей, смогут заниматься спортом с использованием стационарного спортивного инвентаря, а также в специально оборудованных для этого местах. В распорядке дня несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых предусматривается выделение не менее одного часа для занятия спортом», — уточнили в министерстве.
В дальнейших планах министерства: внедрить электронную запись на свидания с арестованными, а также технические средства идентификации личности находящихся в СИЗО.