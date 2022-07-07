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Общество

В Госдуме предложили сделать выходным День любви, семьи и верности

Ведомости

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому день станет выходным. Такой документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Основной причиной, по которой этот день хотят сделать выходным, депутаты называют большой рост популярности праздника. По их мнению, людям необходимо предоставить в этот день возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект был разработан депутатами от фракции КПРФ. Предполагается, что поправки будут внесены в статью 112 «Нерабочие праздничные дни» Трудового кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля официальным праздником. Сделано это было в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных