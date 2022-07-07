В Госдуме предложили сделать выходным День любви, семьи и верности

Основной причиной, по которой этот день хотят сделать выходным, депутаты называют большой рост популярности праздника. По их мнению, людям необходимо предоставить в этот день возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими», говорится в пояснительной записке к законопроекту.