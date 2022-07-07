В Госдуме предложили сделать выходным День любви, семьи и верности
Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому день станет выходным. Такой документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Основной причиной, по которой этот день хотят сделать выходным, депутаты называют большой рост популярности праздника. По их мнению, людям необходимо предоставить в этот день возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект был разработан депутатами от фракции КПРФ. Предполагается, что поправки будут внесены в статью 112 «Нерабочие праздничные дни» Трудового кодекса РФ.
Президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля официальным праздником. Сделано это было в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей».