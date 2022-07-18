Турагентства сообщили о полуторамесячных очередях за шенгенскими визами

Гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова рассказала изданию, что визовый центр Испании предлагает около 500-600 мест на запись в день, которые делятся на несколько визовых центров в России. Из них на Москву приходится около 300 мест, что, по ее словам, очень мало. Записи в визовый центр Франции придется ждать месяц-полтора, отметила Феоктистова. Раньше туристы могли подать документы за дополнительную плату через VIP-зал, однако сейчас такой услуги нет, уточнила она.