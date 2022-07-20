Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Открытой Эстонии»

В ведомстве заявили, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информацию о решении Генпрокуратура направила в Минюст, чтобы тот внес фонд в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.