Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Открытой Эстонии»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Открытой Эстонии», сообщила пресс-служба ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информацию о решении Генпрокуратура направила в Минюст, чтобы тот внес фонд в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.
15 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами), а также «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». В прокуратуре заявили, что их деятельность также представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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