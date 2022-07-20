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Общество

На северо-западе Китая зафиксировали новый случай заражения бубонной чумой

Ведомости

Комитет здравоохранения подтвердил завозной случай бубонной чумы в Иньчуане, центральном городе Нинся-Хуэйского автономного региона, сообщается на сайте ведомства.

Ей заразился 45-летний мужчина из Шанхая, который занимается скотоводством. Отмечается, что недавно он вернулся в Иньчуань из автономного региона Внутренняя Монголия на севере Китая. Первые симптомы заболевания (лихорадка, усталость, потеря сознания) у него проявились 12 июля, на следующий день он обратился к врачу. Во вторник, 19 июля, ему поставили диагноз и подтвердили случай заражения чумой.

В Нинся-Хуэйском автономном округе власти ввели четвертый, повышенный, уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу, передает агентство «Синьхуа». Отмечается, что четвертый уровень эпидемических мер является самым мягким из четырех, он предполагает полную изоляцию зараженного до его полного выздоровления и контроль за эпидситуацией.

Сейчас случаи бубонной чумы единичны, вспышки заболевания наблюдаются крайне редко. Чаще всего случаи заражения фиксируются в Китае. В частности, в июле 2020 г. власти Внутренней Монголии объявили режим повышенной эпидемиологической опасности на фоне угрозы распространения чумы. За три дня до этого два случая заражения зафиксировали в Монголии. Всего С 2009 по 2018 г. Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 г. в стране было зафиксировано четыре случая, причем все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.

В середине июня Роспотребнадзор объявил об угрозе «активизации природных очагов чумы» и завоза болезни из неблагополучных стран и в связи с этим объявил новые меры безопасности, в том числе провести обязательную вакцинацию среди некоторых категорий граждан.

Бубонная чума — острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах — бубонной и легочной. Переносчиками чумы являются блохи, живущие в шерсти грызунов. Заболевание передается человеку при укусе инфицированными блохами. При чуме воспаляются лимфатические узлы, так что внешне напоминают бобы. Именно отсюда и пошло название болезни: «джумма» в переводе с арабского означает «боб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных