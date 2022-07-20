На северо-западе Китая зафиксировали новый случай заражения бубонной чумой

Сейчас случаи бубонной чумы единичны, вспышки заболевания наблюдаются крайне редко. Чаще всего случаи заражения фиксируются в Китае. В частности, в июле 2020 г. власти Внутренней Монголии объявили режим повышенной эпидемиологической опасности на фоне угрозы распространения чумы. За три дня до этого два случая заражения зафиксировали в Монголии. Всего С 2009 по 2018 г. Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях. В ноябре 2019 г. в стране было зафиксировано четыре случая, причем все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.