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СК не нашел признаков преступления в смерти арестованного ученого Колкера

Ведомости

Главное военно-следственное управление не усмотрело признаков преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который скончался в СИЗО через два дня после ареста по делу о госизмене, сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката ученого Александра Федулова. Сам Федулов подтвердил эту информацию ТАСС.

«СКР не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление адвоката в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ. Об этом сообщает адвокат Александр Федулов», — рассказал Чиков.

30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Дмитрия Колкера. Мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете из Новосибирска в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче секретных данных Пекину. 2 июля родственники ученого сообщили, что он скончался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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