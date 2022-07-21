СК не нашел признаков преступления в смерти арестованного ученого Колкера
Главное военно-следственное управление не усмотрело признаков преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который скончался в СИЗО через два дня после ареста по делу о госизмене, сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката ученого Александра Федулова. Сам Федулов подтвердил эту информацию ТАСС.
«СКР не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление адвоката в ФСБ. Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ. Об этом сообщает адвокат Александр Федулов», — рассказал Чиков.
30 июня «Интерфакс» сообщил об аресте Дмитрия Колкера. Мужчину задержали в больнице, где он лечился от четвертой стадии рака. Сын Колкера Максим пояснил, что ФСБ задержала ученого в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. ТАСС сообщал, что Колкера вывезли на самолете из Новосибирска в Москву и поместили в «Лефортово». По данным родственников, Колкер читал лекции студентам в Китае, содержание которых проверяла ФСБ. Его подозревали в передаче секретных данных Пекину. 2 июля родственники ученого сообщили, что он скончался.
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