Число преступлений экстремистской направленности выросло в России на 28,5%

За полгода в 2022 г. в результате преступных посягательств погибли 10 900 человек, что на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 г. Также зафиксировано 16 500 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, что меньше на 2,6% прошлогодних показателей. «На сельскую местность приходится 36,7% погибших (4000 человек), на города и поселки городского типа — 67,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (11 200 человек)», — говорится в докладе.