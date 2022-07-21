Число преступлений экстремистской направленности выросло в России на 28,5%
Количество преступлений экстремистской направленности в России за первое полугодие 2022 г. выросло на 28,5% в годовом выражении — до 775. Помимо этого на 4,8% выросло число преступлений террористического характера, достигнув 1332, следует из данных МВД РФ.
Несмотря на это, общее количество преступлений за первое полугодие снизилось на 1,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число особо тяжких преступлений упало на 6,6%, число преступлений против личности снизилось на 7%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,4%, отмечает пресс-служба министерства.
Разбои, которые были зарегистрированы, сократились на 14,5%, грабежи — на 5,4%, кражи — на 2,5%, в том числе кражи транспортных средств — на 18,7%.
В МВД отмечают, что каждое четвертое преступление в стране совершается при помощи IT-технологий, однако количество киберпреступлений также сократилось на 8,2%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 14,8%.
За полгода в 2022 г. в результате преступных посягательств погибли 10 900 человек, что на 7,1% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 г. Также зафиксировано 16 500 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью, что меньше на 2,6% прошлогодних показателей. «На сельскую местность приходится 36,7% погибших (4000 человек), на города и поселки городского типа — 67,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (11 200 человек)», — говорится в докладе.
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