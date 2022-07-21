В Диксоне ветеринары спасли медведя с застрявшей в пасти банкой
Недалеко от аэропорта Диксон 20 июля обнаружили медведя, у которого в пасти застряла банка; ветеринары смогли ввести ему снотворное и вытащить банку, говорится в Telegram-канале «Норникеля» со ссылкой на представителя Заполярного филиала компании Константина Вересова.
«Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное. Буквально в течение 10 минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена, сейчас идёт обработка языка, на нем множество порезов», — рассказали в компании.
Вересов уточнил, что пострадавшая – молодая медведица весом около 80-90 кг. Ветеринары планируют перенести ее к вертолету и затем выпустить в естественную среду обитания.
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