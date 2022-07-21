В Диксоне ветеринары спасли медведя с застрявшей в пасти банкой

Недалеко от аэропорта Диксон 20 июля обнаружили медведя, у которого в пасти застряла банка; ветеринары смогли ввести ему снотворное и вытащить банку, говорится в Telegram-канале «Норникеля» со ссылкой на представителя Заполярного филиала компании Константина Вересова.