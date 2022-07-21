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В Диксоне ветеринары спасли медведя с застрявшей в пасти банкой

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Недалеко от аэропорта Диксон 20 июля обнаружили медведя, у которого в пасти застряла банка; ветеринары смогли ввести ему снотворное и вытащить банку, говорится в Telegram-канале «Норникеля» со ссылкой на представителя Заполярного филиала компании Константина Вересова.

«Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное. Буквально в течение 10 минут медведь был обездвижен, банка успешно удалена, сейчас идёт обработка языка, на нем множество порезов», — рассказали в компании.

Вересов уточнил, что пострадавшая – молодая медведица весом около 80-90 кг. Ветеринары планируют перенести ее к вертолету и затем выпустить в естественную среду обитания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных