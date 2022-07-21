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Экс-режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам за педофилию

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Солнцевский суд Москвы приговорил бывшего режиссера, сценариста и постановщика детского киножурнала «Ералаш» к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела затрагивали интересы детей и подростков. Информация о том, признал ли подсудимый вину, отсутствует. 

Белостоцкого заключили в СИЗО в октябре 2020 г. Если сначала следствие вменяло ему более мягкую статью — развратные действия в отношениях ребенка до 14 лет, то позже дело переквалифицировали в действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет. 

Белостоцкий работал в «Ералаше» с 2005 по 2014 г. В пресс-службе «Ералаша» отметили, что его работа всегда предполагала разовую проектную деятельность и «всегда контролировалась», к тому же при съемках детей на площадке всегда присутствовали родители или законные представители несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных