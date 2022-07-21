Экс-режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам за педофилию

Белостоцкого заключили в СИЗО в октябре 2020 г. Если сначала следствие вменяло ему более мягкую статью — развратные действия в отношениях ребенка до 14 лет, то позже дело переквалифицировали в действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.