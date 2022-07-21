Страны Западной Европы вернулись в список самых популярных направлений у россиян
В ТОП10 самых популярных у российских туристов зарубежных направлений впервые за последние три года вернулись несколько стран Западной Европы. По данным «Авиасейлс», с начала и до середины лета в топ-10 входили Италия и Франция (8 и 10 позиции). На вторую половину лета россияне также бронируют Италию (9 место, на эту страну приходится 1,5% от всех купленных билетов за границу) и Черногорию (10 место, 1,3% от всех броней). Франция же опустилась на 11 место с долей 1,27% от всех покупок. В 2020-2021 гг. во всех этих странах действовали ограничения для туристов из-за пандемии коронавируса.
Среди стран Европы наибольшей популярностью сейчас пользуются Испания и Италия, которые находятся на 11 и 12 местах по бронированиям, говорит представитель OneTwoTrip. Это 2% и 1,9% от всех бронирований. Также в пятёрку самых востребованных европейских направлений агрегатора входят Франция (1,1%), Германия (0,8%) и Греция (0,7%).
За время действия ограничений на въезд в эти страны сформировался отложенный спрос, поясняет старший PR-менеджер сервиса Мария Мкртчян. По ее словам, как следствие, после их отмены, часть туристов возобновили свои поездки, несмотря на сложный маршрут. Российских туристов не пугает даже существенное повышение цен. Из-за отсутствия прямого авиасообщения с европейскими странами из-за закрытого воздушного пространства и угрозы арестов российских самолетов средний чек на авиабилеты, к примеру, в Италию сейчас выше, чем на Мальдивы: 75 000 руб. против 59 000 руб. на одного человека туда-обратно, говорит представитель «Авиасейлса». Высокое число бронирований в страны Европы через агрегаторы исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняет тем, что на этом направлении меньше пакетных туров, которые слишком дороги. Вместо продажи пакетов туроператоры оказывают туристам отдельные услуги — например, бронируют отели или экскурсии на месте, что невозможно сделать без карт зарубежных банков.
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