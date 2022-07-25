В Нидерландах начали вакцинацию от оспы обезьян
Профилактическая вакцинация людей от оспы обезьян началась 25 июля в Нидерландах: первые прививки сделали в Амстердаме и Гааге, потому что там было выявлено большинство случаев заражения, сообщил портал NL Times. Затем вакцинацию распространят на другие регионы страны.
За последние недели служба здравоохранения Нидерландов вакцинировала от оспы обезьян небольшую группу людей, которые подвергались риску заражения, например из-за тесного контакта с кожей заболевшего человека. Сейчас в группу с правом на вакцинацию входят около 32 000 человек.
В Нидерландах выявили 712 случаев заражения оспой обезьян, за последние недели показатель сильно вырос. Большинство зараженных — мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому служба здравоохранения первыми пригласила на вакцинацию эту группу жителей, а также трансгендерных людей, которые являются ВИЧ-инфицированными или принимают лекарства для профилактики ВИЧ. Каждому пациенту сделают две прививки с промежутком в четыре недели.
Ранее сегодня датская компания Bavarian Nordic сообщила, что ЕС одобрил ее вакцину для профилактики оспы обезьян. Разрешение на использование действует во всех странах - членах ЕС, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
12 июля Роспотребнадзор сообщил о том, что в России был подтвержден первый случай заражения оспой обезьян. В ведомстве уточнили, что заболевший вернулся из путешествия по Европе и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, инфицирование подтвердили результаты исследования биоматериалов.
23 июля глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его словам, в Европе оспа обезьян представляет высокий риск, в остальных регионах — умеренный.
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