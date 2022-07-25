В Нидерландах начали вакцинацию от оспы обезьян

В Нидерландах выявили 712 случаев заражения оспой обезьян, за последние недели показатель сильно вырос. Большинство зараженных — мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому служба здравоохранения первыми пригласила на вакцинацию эту группу жителей, а также трансгендерных людей, которые являются ВИЧ-инфицированными или принимают лекарства для профилактики ВИЧ. Каждому пациенту сделают две прививки с промежутком в четыре недели.