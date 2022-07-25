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Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования

Ведомости

Президент России Владимир Путин учредил День среднего профессионального образования 2 октября. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», — говорится в документе.

Среднее профессиональное образование можно получить после девяти классов основного или 10-11 классов среднего общего обязательного образования. Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных организациях.

Ранее с инициативой учредить День среднего профессионального образования выступило Минпросвещения РФ. Отмечалось, что ведомство планирует ежегодно поддерживать этот праздник.

7 июля депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому День любви, семьи и верности станет выходным. Основной причиной, по которой этот день хотят сделать выходным, депутаты называют большой рост популярности праздника. По их мнению, людям необходимо предоставить в этот день возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Ранее по теме: В Госдуме предложили сделать выходным День любви, семьи и верности
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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