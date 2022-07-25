Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин учредил День среднего профессионального образования 2 октября. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», — говорится в документе.
Среднее профессиональное образование можно получить после девяти классов основного или 10-11 классов среднего общего обязательного образования. Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных организациях.
Ранее с инициативой учредить День среднего профессионального образования выступило Минпросвещения РФ. Отмечалось, что ведомство планирует ежегодно поддерживать этот праздник.
7 июля депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому День любви, семьи и верности станет выходным. Основной причиной, по которой этот день хотят сделать выходным, депутаты называют большой рост популярности праздника. По их мнению, людям необходимо предоставить в этот день возможность «собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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