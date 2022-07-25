Суд продлил арест экс-министру Абызову до ноября
Преображенский суд Москвы оставил под арестом бывшего министра по вопросам открытого правительства (2012–2018 гг.) Михаила Абызова и других фигурантов его дела до ноября, сообщил его адвокат Александр Аснис «Интерфаксу».
«Суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении Абызову и другим подсудимым срока содержания под стражей, а подсудимой Заяц — домашнего ареста, до 10 ноября», – рассказал он.
По его словам, прокурор обосновал свое ходатайство тем, что на свободе Абызов и другие фигуранты могут оказать давление на свидетелей или скрыться.
Среди обвиняемых по делу, помимо экс-министра, – гендиректор принадлежавшей Абызову группы «РУ-КОМ» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, а также предприниматели Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Они обвиняются по пяти статьям: создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
По данным следствия, преступное сообщество, куда входили Абызов и его партнеры, в период с 2012 по 2018 г. похитило 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, от незаконной предпринимательской деятельности они получили доход более чем в 32,5 млрд руб. Фигурантов дела, их имущество и имущество подконтрольных им компаний арестовали.
В конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г., когда был министром открытого правительства. Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров более 32 млрд руб. в пользу государства. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск.
8 сентября 2021 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства — по $22 млн и $104,5 млн соответственно. Сначала кредитная организация собиралась оспорить решение, но затем заключила с Генпрокуратурой мировое соглашение, подразумевающее отказ от оспаривания действий друг друга по данному вопросу.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.