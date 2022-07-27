Российскую сборную по настольному теннису не допустили до чемпионата мира
Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принял решение не допускать к участию в финале командного чемпионата мира сборные России и Белоруссии, сообщает пресс-служба организации.
Такое решение было принято во время встреч 26 и 27 июля в шведском Малме. Финал чемпионата мира пройдет в Китае в городе Чэнду с 30 сентября по 9 октября.
Из-за продолжающейся спецоперации на Украине на Россию были наложены санкции, они затронули в том числе спортивную сферу.
15 июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию на решение об отстранении российских сборных от международных футбольных турниров. Также он оставил в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций на участие российских клубов в еврокубках в следующем сезоне.
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