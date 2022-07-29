Замкомандующего Южным военным округом обвинили в растрате 2 млн рублей

6 июля МВД сообщило о задержании помощника главы МВД Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Их задержали в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуранты дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования.