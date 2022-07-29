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Замкомандующего Южным военным округом обвинили в растрате 2 млн рублей

Ведомости

Заместителя командующего Южным военным округом по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова обвинили в использовании около 2 млн руб. из средств Минобороны в личных целях, сообщил представитель Южного окружного военного суда. По данным следствия, Воронов потратил деньги на благоустройство своего участка и дома.

В суде рассказали, что 1 августа будет рассмотрена жалоба на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об аресте Воронова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.

«По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 млн руб., для благоустройства собственного земельного участка и дома», — добавили в суде (цитата по «РИА Новости»).

6 июля МВД сообщило о задержании помощника главы МВД Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Их задержали в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуранты дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных