Замкомандующего Южным военным округом обвинили в растрате 2 млн рублей
Заместителя командующего Южным военным округом по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова обвинили в использовании около 2 млн руб. из средств Минобороны в личных целях, сообщил представитель Южного окружного военного суда. По данным следствия, Воронов потратил деньги на благоустройство своего участка и дома.
В суде рассказали, что 1 августа будет рассмотрена жалоба на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об аресте Воронова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
«По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 млн руб., для благоустройства собственного земельного участка и дома», — добавили в суде (цитата по «РИА Новости»).
6 июля МВД сообщило о задержании помощника главы МВД Сергея Умнова, начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова. Их задержали в рамках уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи установили, что с 2016 по 2020 г. фигуранты дела покупали на средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество для личного пользования.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.