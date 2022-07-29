Самолет рейса Грозный – Москва успешно приземлился в аэропорту Чечни

В другом посте Кадыров прокомментировал данную ситуацию. По его словам, самолет в какой-то момент пропал с радаров, однако затем вновь появился. «В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — сказал он.