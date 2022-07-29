Самолет рейса Грозный – Москва успешно приземлился в аэропорту Чечни
Самолет, который летел по маршруту Грозный – Москва и подал сигнал тревоги над Каспийским морем, вернулся в аэропорт Чечни, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
В другом посте Кадыров прокомментировал данную ситуацию. По его словам, самолет в какой-то момент пропал с радаров, однако затем вновь появился. «В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing, вылетевший из Грозного в Москву, снизился до 3000 м. У самолета сработала индикация давления в салоне, поэтому экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Грозного.
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