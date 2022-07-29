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Самолет рейса Грозный – Москва успешно приземлился в аэропорту Чечни

Ведомости

Самолет, который летел по маршруту Грозный – Москва и подал сигнал тревоги над Каспийским морем, вернулся в аэропорт Чечни, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В другом посте Кадыров прокомментировал данную ситуацию. По его словам, самолет в какой-то момент пропал с радаров, однако затем вновь появился. «В это время в аэропорту Грозного по тревоге были подняты все спасательные службы. Хвала Всевышнему, они не понадобились. Самолет сел штатно. Ни пассажиры, ни экипаж не пострадали. Пилоты сработали грамотно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing, вылетевший из Грозного в Москву, снизился до 3000 м. У самолета сработала индикация давления в салоне, поэтому экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Грозного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных