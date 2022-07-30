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Суд арестовал учредителя хостела после гибели при пожаре восьми человек

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО учредителя хостела, где в результате пожара в ночь на пятницу погибли восемь человек. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

Учредителю хостела Рауфу Миронову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следствие просило заключить мужчину под стражу до 29 сентября. Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения, передает ТАСС. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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По данным агентства, генеральному директору хостела предъявили аналогичное обвинение. «Обвиняемые извлекли с телефона дочери Миронова, которая является гендиректором хостела, сим-карту и удалили приложение WhatsApp перед началом следственных действий», — следует из материалов дела.

В пресс-службе прокуратуры Москвы позднее сообщили об избрании меры пресечения в отношении гендиректора хостела. 24-летняя дочь Миронова также будет находиться под стражей до 29 сентября. По информации прокуратуры, обвиняемые «достоверно знали» о несоответствии систем противопожарной защиты помещений хостела требованиям законодательства и осознавали «возможность наступления опасных последствий», однако хостел продолжал работать с нарушениями. 

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Отмечалось, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативникам слишком поздно. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных