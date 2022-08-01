«Ростех» стал единственным поставщиком вакцин от гриппа на 2022–2023 годы

Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предположила, что НИИ не участвовал в тендере из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком. В закупках четырехвалентной вакцины для «Нацимбио» была предложена цена в 33 руб. за дозу, что ниже предельно зарегистрированной цены «Флю-М Тетра». Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что «Флю-М» не закупали в 2021 г., и не исключил, что «Флю-М» и «Флю-М Тетра» могут закупить позже.