«Ростех» стал единственным поставщиком вакцин от гриппа на 2022–2023 годы
ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекообеспечения граждан» (ФЦПиОЛ, подконтролен Минздраву) закупил на 2022-2023 гг. только две вакцины от гриппа — компаний «Микроген» и «Форт», которые принадлежат холдингу «Нацимбио», входящему в «Ростех», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы госзакупок. ФЦПиОЛ купил трехвалентную «Совигрипп» и четырехвалентную «Ультрикс Квадри».
ФЦПиОЛ потратил на вакцины от гриппа 26,6 млрд руб., то есть по 13,3 млрд руб. в год — на 2,8% меньше, чем в 2021 г. Однако количество купленных вакцин выросло на 14,8% до 69 млн доз, пишет «Коммерсантъ». В Минздраве и «Нацимбио» не ответили на запрос издания.
В предыдущие годы Минздрав закупал трехвалентную вакцину «Флю-М» и четырехвалентную «Флю-М Тетра», разработанные в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В прошлом году НИИ сообщал, что готов производить 20 млн доз вакцины от гриппа для вакцинации в рамках нацкалендаря и планировал наращивать мощности до 40 млн доз. В НИИ на запрос издания не ответили.
Предельная зарегистрированная стоимость «Флю-М Тетра» составляет 368,68 руб. за дозу, что соответствует цене «Ультрикс Квадри». В 2021 г. НИИ поставил в рамках госзакупок «Флю-М Тетра» на 218,9 млн руб. для региональных поликлиник. Тогда этот препарат для них стал третьим после «Ультрикс Квадри» и «Совигриппа».
Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова предположила, что НИИ не участвовал в тендере из-за невыгодной цены, предложенной заказчиком. В закупках четырехвалентной вакцины для «Нацимбио» была предложена цена в 33 руб. за дозу, что ниже предельно зарегистрированной цены «Флю-М Тетра». Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что «Флю-М» не закупали в 2021 г., и не исключил, что «Флю-М» и «Флю-М Тетра» могут закупить позже.
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