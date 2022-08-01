Reuters узнал о состоянии находящегося в реанимации Чубайса
Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Чубайсу.
По словам одного из собеседников агентства, Чуйбайс думает, что это именно та болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили, отметил он.
По данным другого источника, Чубайс находится в реанимации, рядом с ним — его жена Авдотья Смирнова. Чубайс не может ходить, но говорит, добавил он.
Накануне журналист Ксения Собчак в своем Telegram сообщила, что Чубайса госпитализировали в одно из медучреждений Европы с синдромом Гийена-Барре. По словам Чубайса, которого цитировала Собчак, он находится в состоянии средней тяжести, однако стабилен.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют деталями о состоянии Чубайса. Он назвал госпитализацию бывшего спецпредставителя президента печальными новостями и пожелал ему скорейшего выздоровления.
23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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