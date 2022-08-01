Reuters узнал о состоянии находящегося в реанимации Чубайса

23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.