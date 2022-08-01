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Reuters узнал о состоянии находящегося в реанимации Чубайса

Ведомости

Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Чубайсу.

По словам одного из собеседников агентства, Чуйбайс думает, что это именно та болезнь. Врачи говорят, что вовремя ее обнаружили, отметил он.

По данным другого источника, Чубайс находится в реанимации, рядом с ним — его жена Авдотья Смирнова. Чубайс не может ходить, но говорит, добавил он. 

Накануне журналист Ксения Собчак в своем Telegram сообщила, что Чубайса госпитализировали в одно из медучреждений Европы с синдромом Гийена-Барре. По словам Чубайса, которого цитировала Собчак, он находится в состоянии средней тяжести, однако стабилен.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют деталями о состоянии Чубайса. Он назвал госпитализацию бывшего спецпредставителя президента печальными новостями и пожелал ему скорейшего выздоровления. 

23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.  

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Ранее по теме: В Кремле пожелали выздоровления госпитализированному Чубайсу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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