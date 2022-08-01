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Общество

Минпросвещения разрабатывает стандарты преподавания на украинском языке

Ведомости

Министерство просвещения разрабатывает общеобразовательные программы, в рамках которых учителя смогут преподавать на украинском языке по российским стандартам на подконтрольных территориях Украины, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

Он рассказал, что на этих территориях многие дети в принципе не говорят на русском, поэтому для них подготовят новые образовательные программы. В зависимости от уровня знаний школьники будут изучать русский язык углубленно или с помощью адаптивных переходных курсов. 

«Все зависит от уровня знаний, ребенка с 1 класса легко погрузить в языковую русскую среду. А кто в 6-7 классе, да еще и учившийся по другой программе образовательной, сложно сделать, потребуется определенная адаптация. Но страшного ничего нет», — отметил Грибов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, запрос со стороны жителей подконтрольных территорий на преподавание по российским стандартам есть. 

Он добавил, что есть заинтересованность в вовлечении детей иностранных государств в программы Минпросвещения. «Мы достаточно давно делаем участниками детей, проживающих на территории стран СНГ, мы смотрим на Восток, мы смотрим на Азию, мы смотрим на Африку. Мы будем активнее двигаться в том, чтобы дети иностранных государств были друзьями нашей Российской Федерации», - подчеркнул Грибов.

В ходе спецоперации на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации. Там начали использовать российский рубль и начала работать российская мобильная связь с российским кодом +7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных