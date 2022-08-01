Минпросвещения разрабатывает стандарты преподавания на украинском языке
Министерство просвещения разрабатывает общеобразовательные программы, в рамках которых учителя смогут преподавать на украинском языке по российским стандартам на подконтрольных территориях Украины, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.
Он рассказал, что на этих территориях многие дети в принципе не говорят на русском, поэтому для них подготовят новые образовательные программы. В зависимости от уровня знаний школьники будут изучать русский язык углубленно или с помощью адаптивных переходных курсов.
«Все зависит от уровня знаний, ребенка с 1 класса легко погрузить в языковую русскую среду. А кто в 6-7 классе, да еще и учившийся по другой программе образовательной, сложно сделать, потребуется определенная адаптация. Но страшного ничего нет», — отметил Грибов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, запрос со стороны жителей подконтрольных территорий на преподавание по российским стандартам есть.
Он добавил, что есть заинтересованность в вовлечении детей иностранных государств в программы Минпросвещения. «Мы достаточно давно делаем участниками детей, проживающих на территории стран СНГ, мы смотрим на Восток, мы смотрим на Азию, мы смотрим на Африку. Мы будем активнее двигаться в том, чтобы дети иностранных государств были друзьями нашей Российской Федерации», - подчеркнул Грибов.
В ходе спецоперации на Украине российские войска установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации. Там начали использовать российский рубль и начала работать российская мобильная связь с российским кодом +7.
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