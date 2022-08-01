Минпросвещения разрабатывает стандарты преподавания на украинском языке

«Все зависит от уровня знаний, ребенка с 1 класса легко погрузить в языковую русскую среду. А кто в 6-7 классе, да еще и учившийся по другой программе образовательной, сложно сделать, потребуется определенная адаптация. Но страшного ничего нет», — отметил Грибов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, запрос со стороны жителей подконтрольных территорий на преподавание по российским стандартам есть.