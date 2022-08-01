Финляндия восстановит авиасообщения с Китаем в обход воздушного пространства РФ
Финляндия восстанавливает прямое авиасообщение с Китаем, несмотря на закрытое воздушное пространство России, сообщает компания Finair.
«Мы рады возвращению в Гуанчжоу и надеемся на постепенное расширение нашего предложения для китайского рынка», — говорит коммерческий директор Finnair Оле Орвер.
С 23 июля были возобновлены рейсы между Хельсинки и Шанхаем, с 29 июля между Хельсинки и столицей провинции Сычуань Чэнду. С 6 сентября планируется возобновление еженедельных полетов в Гуанчжоу.
Рейс будет выполняться на самолете Airbus A350 с вылетами из Хельсинки по вторникам и вылетами из Гуанчжоу по четвергам. Также Finnair летает в Шанхай один раз в неделю.
Рейсы по направлению Хельсинки — Чэнду обслуживает китайский перевозчик Sichuan Airlines, остальные рейсы — Finair. «Возобновление маршрутов является важным шагом на пути восстановления авиаперевозок в Китай после пандемии коронавируса», — отметил старший вице-президент оператора финских аэропортов Finavia Петри Вуори.
С 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран. Помимо Финляндии, ограничения коснулись Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Помимо этого, полеты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС, — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Полеты самолетами этих стран могут быть выполнены только после получения специального разрешения, которое выдает Росавиация или МИД России. Данное решение было принято в ответ на то, что эти страны закрыли свое воздушное пространство для России.
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