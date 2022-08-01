Финляндия восстановит авиасообщения с Китаем в обход воздушного пространства РФ

С 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран. Помимо Финляндии, ограничения коснулись Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Помимо этого, полеты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС, — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Полеты самолетами этих стран могут быть выполнены только после получения специального разрешения, которое выдает Росавиация или МИД России. Данное решение было принято в ответ на то, что эти страны закрыли свое воздушное пространство для России.