Минюст внес «Фонд открытой Эстонии» в список нежелательных в России организаций
Министерство юстиции внесло «Фонд открытой Эстонии» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, говорится на сайте Минюста.
«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 19 июля 2022 г.», — отметили в министерстве.
20 июля Генпрокуратура сообщила, что признала нежелательной деятельность «Фонда открытой Эстонии» на территории России. По мнению ведомства, деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
15 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами), а также «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». В прокуратуре заявили, что их деятельность также представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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