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В Москве задержали инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

Ведомости

Следственный комитет задержал пожарного инспектора Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда.

«В суд поступило ходатайство следствия о избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ст. 293 УК РФ ("Халатность")», – рассказали в суде.

По информации агентства, следователи считают, что Сабельников, выявив нарушения требований пожарной безопасности (не обратив внимания при этом на нарушения некоторых из них), необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела и установил длительный срок выполнения предписания.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Отмечалось, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативникам слишком поздно. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование.

30 июля Пресненский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО учредителя хостела, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Гендиректору хостела предъявили аналогичное обвинение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных