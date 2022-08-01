В Москве задержали инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
Следственный комитет задержал пожарного инспектора Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда.
«В суд поступило ходатайство следствия о избрании меры пресечения в отношении Романа Сабельникова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ст. 293 УК РФ ("Халатность")», – рассказали в суде.
По информации агентства, следователи считают, что Сабельников, выявив нарушения требований пожарной безопасности (не обратив внимания при этом на нарушения некоторых из них), необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела и установил длительный срок выполнения предписания.
Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Отмечалось, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативникам слишком поздно. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование.
30 июля Пресненский районный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО учредителя хостела, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Гендиректору хостела предъявили аналогичное обвинение.
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