В Москве задержали инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел в ночь на 29 июля. В результате происшествия погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Отмечалось, что причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. Также люди пытались устранить пожар самостоятельно, а сообщение о возгорании поступило оперативникам слишком поздно. Возгорание удалось потушить за 20 минут. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП могло стать неисправное электрооборудование.