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Общество

Гражданам России и Белоруссии разрешат сдавать TOEFL с 4 августа

Ведомости

Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — передает слова представителя компании ТАСС.

В заявлении отмечается, что в экзаменационных центрах России и Белоруссии сдать экзамен по-прежнему будет невозможно. Однако, как заявили в ETS, желающие пройти испытание очно могут сделать это в других странах.

В марте ETS прекратила проведение экзаменов TOEFL в российских экзаменационных центрах на фоне спецоперации на Украине. 2 августа пользователи из России сообщили, что не могут зарегистрироваться на сдачу экзамена. На сайте появлялось уведомление: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос».

TOEFL – экзамен, определяющий уровень владения английским языком. Его результаты нужны для поступления в вузы за границей и для приема на работу в англоязычных странах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных