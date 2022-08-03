Гражданам России и Белоруссии разрешат сдавать TOEFL с 4 августа
Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате.
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — передает слова представителя компании ТАСС.
В заявлении отмечается, что в экзаменационных центрах России и Белоруссии сдать экзамен по-прежнему будет невозможно. Однако, как заявили в ETS, желающие пройти испытание очно могут сделать это в других странах.
В марте ETS прекратила проведение экзаменов TOEFL в российских экзаменационных центрах на фоне спецоперации на Украине. 2 августа пользователи из России сообщили, что не могут зарегистрироваться на сдачу экзамена. На сайте появлялось уведомление: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос».
TOEFL – экзамен, определяющий уровень владения английским языком. Его результаты нужны для поступления в вузы за границей и для приема на работу в англоязычных странах.
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