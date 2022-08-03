В России впервые с апреля за сутки выявили 14 600 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 14 638 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Эта цифра превышает вчерашний показатель (9560) более чем на 53%. Число заболевших стало максимальным с 6 апреля.
Также за сутки было госпитализировано 2038 человек, еще 10 266 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончались 43 человека.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 18 636 741 случай коронавируса. 18 000 314 человека вылечились от болезни, а 382 560 — умерли.
Наибольшее число случаев заражения зарегистрировали в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 5720 случаев заболевания COVID-19. При этом 4465 пациентов выздоровели, 295 — были госпитализированы, а 12 — умерли.
За Москвой по количество заболевших коронавирусом следует Санкт-Петербург — 1781, Подмосковье — 906, Краснодарский крае — 378 и Ростовская область — 358.
Последний месяц в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на рост числа заболевших, у пациентов, как правило, выявляют инфекцию, вызванную подвариантами BA.4/BA.5. Она протекает гораздо легче, чем штаммы «альфа» и «дельта». Тем не менее ведомство рекомендует россиянам из уязвимых категорий носить маски в общественным местах и транспорте. Также о прививках напоминают в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал динамику заболеваемости ковидом в России «тревожной». Позже доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что если показатель продолжит расти, то в Москве снова придется ввести масочный режим в метро.
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