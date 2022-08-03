В России впервые с апреля за сутки выявили 14 600 случаев коронавируса

Последний месяц в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В Роспотребнадзоре заявили, что, несмотря на рост числа заболевших, у пациентов, как правило, выявляют инфекцию, вызванную подвариантами BA.4/BA.5. Она протекает гораздо легче, чем штаммы «альфа» и «дельта». Тем не менее ведомство рекомендует россиянам из уязвимых категорий носить маски в общественным местах и транспорте. Также о прививках напоминают в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода.