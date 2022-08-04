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Прокурор запросил 9,5 года колонии для баскетболистки из США Грайнер

Ведомости

Прокурор Химкинского суда Подмосковья запросил 9,5 года колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает «РИА Новости».

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.», — объявил прокурор.

Грайнер арестовали в феврале после обнаружения в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» картриджей к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.

В начале июля Грайнер полностью признала вину. В ходе слушаний спортсменка предоставила справку, в которой было обзначено право на медицинское использование каннабиса. На первом заседании суда Грайнер полностью признала свою вину, но отметила, что не имела умысла на преступление, поскольку собиралась второпях.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять задержанных в России Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных