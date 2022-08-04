Прокурор запросил 9,5 года колонии для баскетболистки из США Грайнер
Прокурор Химкинского суда Подмосковья запросил 9,5 года колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает «РИА Новости».
«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб.», — объявил прокурор.
Грайнер арестовали в феврале после обнаружения в ее сумке в аэропорту «Шереметьево» картриджей к вейпам с гашишным маслом, против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.
В начале июля Грайнер полностью признала вину. В ходе слушаний спортсменка предоставила справку, в которой было обзначено право на медицинское использование каннабиса. На первом заседании суда Грайнер полностью признала свою вину, но отметила, что не имела умысла на преступление, поскольку собиралась второпях.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал о готовности Вашингтона обменять задержанных в России Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана на предпринимателя Виктора Бута. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «публичный обмен позициями не приведет к результату».
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