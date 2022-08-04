Суд отказался освободить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову
Тверской суд отказал экс-замминистра просвещения Марине Раковой в просьбе смягчить ей меру пресечения и поместить ее под домашний арест вместо СИЗО, передает ТАСС.
Сегодня в суде Ракова признала вину в двух эпизодах хищения, сообщила о готовности возместить ущерб в размере 21 млн руб. и попросила суд отпустить ее из СИЗО под домашний арест, но суд отказался освобождать ее и продлил арест до 6 октября. Тем же решением суд оставил в СИЗО до 5 октября и ее гражданского мужа Артура Стеценко.
Ракову арестовали 7 октября 2021 г. по делу о хищении более 50 млн руб., которые были выделены «Фонду новых форм развития образования» на реализацию национального проекта «Учитель года». Позднее в этом деле обнаружили еще один эпизод, в декабре ей предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 9 млн руб., связанном с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в период с 2018 г. по 2020 г. По версии следствия, из-за этих действий учебное заведение понесло ущерб в общей сумме на 20 млн руб. Уточняется, что среди незаконно трудоустроенных мог находиться и Стеценко, который с июля 2017 г. по ноябрь 2018 г. благодаря этому получил более 9 млн руб.
Фигурантами по делу о мошенничестве также проходят проректор РАНХиГС Иван Федотов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и др.
Накануне, 3 августа, Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО и заключил его под домашний арест до 21 октября после того, как он признал вину и возместил ущерб в размере свыше 15 млн руб. Защита Зуева до этого неоднократно просила суд смягчить наказание и отправить его под домашний арест, ссылаясь на здоровье ректора «Шанинки». Также меру пресечения смягчили и Мау, заменив ему домашний арест подпиской о невыезде, хотя вину он не признал и назвал все обвинения «абсурдными».
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