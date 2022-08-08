Прокуратура начала проверку после появления нефтяного пятна на Москве-реке

Нефтяное пятно появилось на Москве-реке в районе Крымского моста. Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, его площадь составляет около 4,5 тыс. квадратных метров.