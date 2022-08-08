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Прокуратура начала проверку после появления нефтяного пятна на Москве-реке

Ведомости

Нефтяное пятно появилось на Москве-реке в районе Крымского моста. Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, его площадь составляет около 4,5 тыс. квадратных метров.

Сейчас ведутся работы по устранению загрязнения. Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» сообщает что на место прибыло судно-нефтемусоросборщик «Сетунь». Специалисты ГУП «Мосводосток» завершают обработку участка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

На данный момент источник загрязнения выясняется. По словам собеседника «РИА Новости», им могло стать проходящее судно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных