Прокуратура начала проверку после появления нефтяного пятна на Москве-реке
Сейчас ведутся работы по устранению загрязнения. Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» сообщает что на место прибыло судно-нефтемусоросборщик «Сетунь». Специалисты ГУП «Мосводосток» завершают обработку участка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.
На данный момент источник загрязнения выясняется. По словам собеседника «РИА Новости», им могло стать проходящее судно.
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