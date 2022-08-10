В Южной Корее 16 человек погибли или пропали без вести из-за сильных ливней

По данным национальной корейской метеорологической службы, с понедельника по утро среды в Сеуле выпало 525 мм осадков, в результате чего было затоплено более 2,5 тысяч домов и построек. Около 570 человек были эвакуированы в местные школы и спортивные залы. В общей сложности, по всей стране были эвакуированы более 1200 человек.