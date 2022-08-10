В Южной Корее 16 человек погибли или пропали без вести из-за сильных ливней
В результате сильнейших ливней, обрушившихся на столичный регион в последние три дня, погибли или пропали без вести 16 человек, подтвердило в среду агентство Yonhap.
По данным национальной корейской метеорологической службы, с понедельника по утро среды в Сеуле выпало 525 мм осадков, в результате чего было затоплено более 2,5 тысяч домов и построек. Около 570 человек были эвакуированы в местные школы и спортивные залы. В общей сложности, по всей стране были эвакуированы более 1200 человек.
По словам правительства, в результате ливней погибли 9 человек: пятеро в Сеуле, трое в провинции Кёнгидо и один в провинции Канвондо. Семь человек пропали без вести, четверо из них— в Сеуле, трое— в Кёнгидо. 17 человек получили ранения.
В среду президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился перед пострадавшими за ущерб, нанесенный природной стихией, и призвал правительство обеспечить защиту уязвимых слоев населения, передает Yonhap.
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