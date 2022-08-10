Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке увеличилось до 14

Также в своем Telegram-канале он сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС. Он отметил, что сейчас также работают комиссии по оценке ущерба, среди основных повреждений — выбитые окна и остекления балконов. «Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим», — отметил глава Крыма. Планируется, что основные работы по восстановлению, после чего жители смогут вернуться в свои дома, завершатся в течение десяти дней.