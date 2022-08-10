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Общество

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке увеличилось до 14

Ведомости

Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до 14, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <...> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сказал он.

Повреждения получили более 60 многоквартирных домов, а также 20 магазинов. «По индивидуальным [домам] сейчас заканчивается обход, по каждому дому без исключения будет информация, [после обхода поймем,] сколько ИЖС повреждено», — уточнил Аксенов. 

Также в своем Telegram-канале он сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС. Он отметил, что сейчас также работают комиссии по оценке ущерба, среди основных повреждений — выбитые окна и остекления балконов. «Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим», — отметил глава Крыма. Планируется, что основные работы по восстановлению, после чего жители смогут вернуться в свои дома, завершатся в течение десяти дней.

Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа. Ранее Минздрав сообщал о 13 пострадавших, в том числе двое детей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных