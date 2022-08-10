Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке увеличилось до 14
Число пострадавших в результате взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму увеличилось до 14, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.
«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать. <...> Только один госпитализирован, остальные дома находятся, повреждения легкой степени тяжести», — сказал он.
Повреждения получили более 60 многоквартирных домов, а также 20 магазинов. «По индивидуальным [домам] сейчас заканчивается обход, по каждому дому без исключения будет информация, [после обхода поймем,] сколько ИЖС повреждено», — уточнил Аксенов.
Также в своем Telegram-канале он сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС. Он отметил, что сейчас также работают комиссии по оценке ущерба, среди основных повреждений — выбитые окна и остекления балконов. «Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим», — отметил глава Крыма. Планируется, что основные работы по восстановлению, после чего жители смогут вернуться в свои дома, завершатся в течение десяти дней.
Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа. Ранее Минздрав сообщал о 13 пострадавших, в том числе двое детей.
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