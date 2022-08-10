Ущерб из-за взрывов в Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей

Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа. 14 человек в результате взрывов были ранены, один человек погиб.