Ущерб из-за взрывов в Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей
Ущерб гражданским объектам после взрывов в Новофедоровке в Крыму по предварительной оценке составляет около 200 млн руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совет министров республики.
Окончательная сумма будет названа после завершения работы специальной комиссии. «Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием», – сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Он уточнил, что основными повреждениями являются выбитые стекла на окнах и балконах, а также двери. По словам Аксенова, за каждым домом будет закреплен чиновник, который будет обеспечивать контакт жителей и власти.
Глава Крыма рассказал, что к ликвидации последствий привлечено 400 человек и 100 единиц техники. «Работа Следственного комитета по оценке ущерба должна быть завершена до конца завтрашнего дня. Только после этого сможем приступить к разбору завалов и восстановлению пострадавшего имущества», – добавил Аксенов.
Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа. 14 человек в результате взрывов были ранены, один человек погиб.