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Общество

Ущерб из-за взрывов в Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей

Ведомости

Ущерб гражданским объектам после взрывов в Новофедоровке в Крыму по предварительной оценке составляет около 200 млн руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совет министров республики.

Окончательная сумма будет названа после завершения работы специальной комиссии. «Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием», – сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что основными повреждениями являются выбитые стекла на окнах и балконах, а также двери. По словам Аксенова, за каждым домом будет закреплен чиновник, который будет обеспечивать контакт жителей и власти.

Глава Крыма рассказал, что к ликвидации последствий привлечено 400 человек и 100 единиц техники. «Работа Следственного комитета по оценке ущерба должна быть завершена до конца завтрашнего дня. Только после этого сможем приступить к разбору завалов и восстановлению пострадавшего имущества», – добавил Аксенов.

Накануне, 9 августа, в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. Причины произошедшего сейчас выясняются. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В результате происшествия военная техника не пострадала. Вокруг места случившегося была организована пятикилометровая зона оцепления. Позже в Крыму продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа. 14 человек в результате взрывов были ранены, один человек погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных