Литовские фигуристы Дробязко и Ванагас лишились госнаград за участие в шоу Навки

Это не первый случай, когда власти иностранных государств применяют санкции к фигуристам своей страны за их связи с Россией. В частности, за участие в шоу Навки «Аленький цветочек» президент Украины Владимир Зеленский накануне лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. В июле его также исключили из федерации фигурного катания Украины. В начале августа латвийская гимнастка Елизавета Полстяная, до 2018 г. представлявшая Россию, получила запрет на участие в чемпионате мира из-за наличия у нее российского гражданства.