Газета
Общество

Литовские фигуристы Дробязко и Ванагас лишились госнаград за участие в шоу Навки

Ведомости

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи, сообщается на сайте главы республики. Эту государственную награду фигуристы получили в 2000 г. 

Накануне, 9 августа, МИД Литвы в эфире телеканала LRT поддержал идею лишить Дробязко литовского гражданства, которое она получила в 1993 г. в порядке исключения ради выступления за сборную Литвы. Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что участие в шоу Навки можно считать «предательством». 

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР приняла решение выступать за литовскую сборную вместе с мужем Повиласом Ванагасом. Дробязко 13 раз становилась чемпионкой Литвы, два раза — призером чемпионата Европы, также она является призером чемпионата мира. В дуэте с Ванагасом Дробязко пять раз представляла Литву на Олимпиаде.

«Лебединое озеро» Навки стартовало 9 августа, шоу продлится до 18 сентября. Помимо литовских фигуристов в нем также примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Камила Валиева, Никита Кацалапов и др. Ванагас и Дробязко много раз принимали участие в ледовых шоу и спектаклях после завершения карьеры в 2006 г., с Навкой они сотрудничают с 2019 г. 

Это не первый случай, когда власти иностранных государств применяют санкции к фигуристам своей страны за их связи с Россией. В частности, за участие в шоу Навки «Аленький цветочек» президент Украины Владимир Зеленский накануне лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. В июле его также исключили из федерации фигурного катания Украины. В начале августа латвийская гимнастка Елизавета Полстяная, до 2018 г. представлявшая Россию, получила запрет на участие в чемпионате мира из-за наличия у нее российского гражданства.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных