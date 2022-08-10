Литовские фигуристы Дробязко и Ванагас лишились госнаград за участие в шоу Навки
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи, сообщается на сайте главы республики. Эту государственную награду фигуристы получили в 2000 г.
Накануне, 9 августа, МИД Литвы в эфире телеканала LRT поддержал идею лишить Дробязко литовского гражданства, которое она получила в 1993 г. в порядке исключения ради выступления за сборную Литвы. Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что участие в шоу Навки можно считать «предательством».
Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР приняла решение выступать за литовскую сборную вместе с мужем Повиласом Ванагасом. Дробязко 13 раз становилась чемпионкой Литвы, два раза — призером чемпионата Европы, также она является призером чемпионата мира. В дуэте с Ванагасом Дробязко пять раз представляла Литву на Олимпиаде.
«Лебединое озеро» Навки стартовало 9 августа, шоу продлится до 18 сентября. Помимо литовских фигуристов в нем также примут участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Камила Валиева, Никита Кацалапов и др. Ванагас и Дробязко много раз принимали участие в ледовых шоу и спектаклях после завершения карьеры в 2006 г., с Навкой они сотрудничают с 2019 г.
Это не первый случай, когда власти иностранных государств применяют санкции к фигуристам своей страны за их связи с Россией. В частности, за участие в шоу Навки «Аленький цветочек» президент Украины Владимир Зеленский накануне лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии. В июле его также исключили из федерации фигурного катания Украины. В начале августа латвийская гимнастка Елизавета Полстяная, до 2018 г. представлявшая Россию, получила запрет на участие в чемпионате мира из-за наличия у нее российского гражданства.
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