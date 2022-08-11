Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков
Приграничные поселки Глушковского района (Курская область) Теткино и Попово-Лежачи вновь подверглись обстрелам от Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи», — написал он.
Приграничные поселки находятся рядом с Сумской областью Украины, они неоднократно подвергались обстрелам после начала специальной военной операции на Украине. В связи с этим в Курской области 11 апреля ввели «желтый» уровень террористической опасности, который также неоднократно продлевался. 8 августа Старовойт принял решение в очередной раз продлить «желтый» уровень опасности еще на 15 суток — до 23 августа, так как в регионе сохраняются риски работы диверсионно-разведывательных, террористических групп.
Также 8 августа повышенный уровень террористической опасности до 22 августа продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Этот регион также неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены.
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