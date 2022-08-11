Два пропавших в Красноярском крае вертолета Robinson нашлись
Два частных вертолета Robinson R44, которые перестали выходить на связь в Красноярском крае, были обнаружены, сообщили агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется, что они продолжают полет.
Ранее экстренные службы сообщили СМИ о том, что два вертолета перестали выходить на связь. Один из них летел из Норильска на плато Путорана, он пропал с радаров в Таймырском районе, маршрут второго судна не уточняется. По предварительным данным «РИА Новости», всего на борту двух вертолетов было шесть человек — четыре рыбака и два пилота. Никто не пострадал.
Предположительно, вертолеты пропали с радаров после того, как отключили транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров. «Он показывает высоту и идентифицирует борт. Раз вертолетов нет на экранах радаров, значит, они могли совершить посадку с отключенным транспондером. В пользу этого говорит и тот факт, что не сработал аварийный маяк ни одного из вертолетов», — отметил источник ТАСС. По его словам, так иногда делают в целях браконьерской ловли рыбы или охоты.
В пресс-службе МЧС подтвердили факт произошедшего, но силы ведомства не были подключены к поиску.
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