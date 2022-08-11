Два пропавших в Красноярском крае вертолета Robinson нашлись

Предположительно, вертолеты пропали с радаров после того, как отключили транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров. «Он показывает высоту и идентифицирует борт. Раз вертолетов нет на экранах радаров, значит, они могли совершить посадку с отключенным транспондером. В пользу этого говорит и тот факт, что не сработал аварийный маяк ни одного из вертолетов», — отметил источник ТАСС. По его словам, так иногда делают в целях браконьерской ловли рыбы или охоты.