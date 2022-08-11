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Два пропавших в Красноярском крае вертолета Robinson нашлись

Ведомости

Два частных вертолета Robinson R44, которые перестали выходить на связь в Красноярском крае, были обнаружены, сообщили агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. Уточняется, что они продолжают полет.

Ранее экстренные службы сообщили СМИ о том, что два вертолета перестали выходить на связь. Один из них летел из Норильска на плато Путорана, он пропал с радаров в Таймырском районе, маршрут второго судна не уточняется. По предварительным данным «РИА Новости», всего на борту двух вертолетов было шесть человек — четыре рыбака и два пилота. Никто не пострадал. 

Предположительно, вертолеты пропали с радаров после того, как отключили транспондеры, отвечающие за «видимость» судна для диспетчеров. «Он показывает высоту и идентифицирует борт. Раз вертолетов нет на экранах радаров, значит, они могли совершить посадку с отключенным транспондером. В пользу этого говорит и тот факт, что не сработал аварийный маяк ни одного из вертолетов», — отметил источник ТАСС. По его словам, так иногда делают в целях браконьерской ловли рыбы или охоты. 

В пресс-службе МЧС подтвердили факт произошедшего, но силы ведомства не были подключены к поиску. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных