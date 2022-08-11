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Более 150 жителей поврежденных в Новофедоровке домов обратились за матпомощью

Ведомости

155 жителей населенного пункта Новофедоровка в Крыму, чьи дома были повреждены в результате взрывов на авиабазе 9 августа, обратились за материальной помощью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. 

«За сегодняшний день принято 155 заявлений на выплаты пострадавшим. Завтра будет открыто отделение банка РНКБ [Российского национального коммерческого банка] для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить выплаты», — написал он. 

Также Гоцанюк отметил, что сегодня были устранены нависшие балконы и окна, а также отремонтированы 13 кровель. Завтра будет привлечено около 400 человек на субботник. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по итогам оценки ущерба все жители, чьи дома пострадали в результате взрывов, получат компенсацию. Он также отметил, что на восстановление поврежденных домов уйдет около 10 дней. По его словам, всего в результате произошедшего пострадали 60 домов, основные повреждения — выбитые окна и двери. По данным газеты «Коммерсантъ», общая сумма ущерба составила около 200 млн руб. 

9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате взрывов 14 человек пострадали, один погиб. Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.

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Ранее по теме: Ущерб из-за взрывов в Новофедоровке предварительно составил 200 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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