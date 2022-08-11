Более 150 жителей поврежденных в Новофедоровке домов обратились за матпомощью

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по итогам оценки ущерба все жители, чьи дома пострадали в результате взрывов, получат компенсацию. Он также отметил, что на восстановление поврежденных домов уйдет около 10 дней. По его словам, всего в результате произошедшего пострадали 60 домов, основные повреждения — выбитые окна и двери. По данным газеты «Коммерсантъ», общая сумма ущерба составила около 200 млн руб.