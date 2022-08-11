Более 150 жителей поврежденных в Новофедоровке домов обратились за матпомощью
155 жителей населенного пункта Новофедоровка в Крыму, чьи дома были повреждены в результате взрывов на авиабазе 9 августа, обратились за материальной помощью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«За сегодняшний день принято 155 заявлений на выплаты пострадавшим. Завтра будет открыто отделение банка РНКБ [Российского национального коммерческого банка] для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить выплаты», — написал он.
Также Гоцанюк отметил, что сегодня были устранены нависшие балконы и окна, а также отремонтированы 13 кровель. Завтра будет привлечено около 400 человек на субботник.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по итогам оценки ущерба все жители, чьи дома пострадали в результате взрывов, получат компенсацию. Он также отметил, что на восстановление поврежденных домов уйдет около 10 дней. По его словам, всего в результате произошедшего пострадали 60 домов, основные повреждения — выбитые окна и двери. По данным газеты «Коммерсантъ», общая сумма ущерба составила около 200 млн руб.
9 августа в районе поселка Новофедоровка, где расположены военный аэродром и войсковая часть, произошло несколько взрывов. В Минобороны России объяснили взрывы детонацией авиационных боеприпасов. В результате взрывов 14 человек пострадали, один погиб. Сейчас в Крыму действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 24 августа.
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