Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке
На 54-м году жизни скончался поэт Герман Витке. Об этом сообщила его бывшая жена, певица Ирина Дюкова на своей странице во «ВКонтакте».
«Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке», — написала Дюкова.
Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Проходил службу в ВС СССР и России. Свою карьеру в шоу-бизнесе начал в 1989 г., в 1991 г. дебютировал как поэт-песенник и написал несколько песен для Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф», «Секс-машина» и «Сила» для его альбома «Высокая энергия».
В 1992 г. начал свою работу с Леонидом Агутиным. Совместно с ним Витке написал альбом «Босоногий мальчик». В 1993 г. был признан «Поэтом года». Через год по просьбе Игоря Матвиенко Витке придумал название для его новой группы — «Иванушки international», а еще через год принял участие в создании песен для них. Впоследствии поэт писал песни для Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, Анжелики Варум, Марины Хлебниковой, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других. Летом 1995 г. в Париже вышел сборник стихов Витке.
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