Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке

В 1992 г. начал свою работу с Леонидом Агутиным. Совместно с ним Витке написал альбом «Босоногий мальчик». В 1993 г. был признан «Поэтом года». Через год по просьбе Игоря Матвиенко Витке придумал название для его новой группы — «Иванушки international», а еще через год принял участие в создании песен для них. Впоследствии поэт писал песни для Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, Анжелики Варум, Марины Хлебниковой, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других. Летом 1995 г. в Париже вышел сборник стихов Витке.