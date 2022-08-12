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Умер автор хитов звезд российской эстрады Герман Витке

Ведомости

На 54-м году жизни скончался поэт Герман Витке. Об этом сообщила его бывшая жена, певица Ирина Дюкова на своей странице во «ВКонтакте».

«Друзья. Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке», — написала Дюкова.

Герман Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве. Проходил службу в ВС СССР и России. Свою карьеру в шоу-бизнесе начал в 1989 г., в 1991 г. дебютировал как поэт-песенник и написал несколько песен для Богдана Титомира, в числе которых «Делай как я», «Кайф», «Секс-машина» и «Сила» для его альбома «Высокая энергия».

В 1992 г. начал свою работу с Леонидом Агутиным. Совместно с ним Витке написал альбом «Босоногий мальчик». В 1993 г. был признан «Поэтом года». Через год по просьбе Игоря Матвиенко Витке придумал название для его новой группы — «Иванушки international», а еще через год принял участие в создании песен для них. Впоследствии поэт писал песни для Филиппа Киркорова, Лаймы Вайкуле, Анжелики Варум, Марины Хлебниковой, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и других. Летом 1995 г. в Париже вышел сборник стихов Витке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных