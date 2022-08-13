Генпрокуратура через суд вернула государству 34 санатория на юге России

«В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре», — сказал собеседник агентства.