Генпрокуратура через суд вернула государству 34 санатория на юге России
Генеральная прокуратура России вернула в собственность государства 34 санатория на юге страны, соответствующий иск удовлетворил Гагаринский районный суд, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Суд рассматривал иск Генпрокуратуры с февраля 2022 г. Согласно решению суда, 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости, изъяты «из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей». По словам собеседника агентства, ответчиками выступили 96 человек, в деле участвовало 206 третьих лиц.
Руководство санаториев незаконно распродавало вверенное имущество через специально созданное для этого юридическое лицо – ООО «Курортное управление (холдинг)», пояснил источник. Речь идет о продаже 24 учреждений за 3,3 млрд руб., еще частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица.
В правоохранительных органах сообщили, что глава холдинга купил через аффилированную фирму у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. Доходы он легализовал, приобретя здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области, Крыму общей стоимостью более 500 млн руб. По данным источника, руководство организации получало прибыль санаториев под видом арендной платы, всего в результате было выведено 4,3 млрд руб.
«В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре», — сказал собеседник агентства.