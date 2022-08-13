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Общество

Генпрокуратура через суд вернула государству 34 санатория на юге России

Ведомости

Генеральная прокуратура России вернула в собственность государства 34 санатория на юге страны, соответствующий иск удовлетворил Гагаринский районный суд, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. 

Суд рассматривал иск Генпрокуратуры с февраля 2022 г. Согласно решению суда, 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости, изъяты «из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей». По словам собеседника агентства, ответчиками выступили 96 человек, в деле участвовало 206 третьих лиц.

Руководство санаториев незаконно распродавало вверенное имущество через специально созданное для этого юридическое лицо – ООО «Курортное управление (холдинг)», пояснил источник. Речь идет о продаже 24 учреждений за 3,3 млрд руб., еще частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица.

В правоохранительных органах сообщили, что глава холдинга купил через аффилированную фирму у профсоюзов часть курортных учреждений в Кисловодске. Доходы он легализовал, приобретя здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Владимирской области, Крыму общей стоимостью более 500 млн руб. По данным источника, руководство организации получало прибыль санаториев под видом арендной платы, всего в результате было выведено 4,3 млрд руб.

«В ходе заседаний прокуроры всем ответчикам предлагали документально подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов, представить сведения о законности источников финансирования. Однако из 96 ответчиков только два представило документы. За ними прокуроры просили суд признать право на компенсацию, возмещение или выделение произведенных улучшений в натуре», — сказал собеседник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных