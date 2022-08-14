Число пострадавших при взрыве в Ереване превысило 50 человек
Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении.
«По состоянию на данный момент … пострадал 51 человек», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Ранее экстренные службы страны сообщали об одном погибшем и 34 раненых.
В Минздраве Армении уточнили, что среди пострадавших 12 несовершеннолетних, один из которых в реанимации.
14 августа МЧС Армении сообщило, что Ереване в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров, произошел взрыв. По данным мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, из-за чего начался пожар.