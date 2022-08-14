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Число пострадавших при взрыве в Ереване превысило 50 человек

Ведомости

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване превысило 50, заявили в пресс-службе МЧС Армении.

«По состоянию на данный момент … пострадал 51 человек», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Ранее экстренные службы страны сообщали об одном погибшем и 34 раненых.

В Минздраве Армении уточнили, что среди пострадавших 12 несовершеннолетних, один из которых в реанимации.

14 августа МЧС Армении сообщило, что Ереване в торговом центре «Сурмалу», специализирующемся на оптовой продаже товаров, произошел взрыв. По данным мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, из-за чего начался пожар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных