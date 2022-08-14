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Число погибших из-за взрыва в ТЦ Еревана увеличилось до двух

Ведомости

Число погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана выросло до двух человек, сообщило министерство здравоохранения Армении.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек», – говорится в сообщении ведомства.

Число пострадавших, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 выписаны после обследования.

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Несколько десятков человек пострадали в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице. Первые сообщения о нем появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.

По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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