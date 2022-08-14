Число погибших из-за взрыва в ТЦ Еревана увеличилось до двух

Несколько десятков человек пострадали в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице. Первые сообщения о нем появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.