Число погибших из-за взрыва в ТЦ Еревана увеличилось до двух
Число погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана выросло до двух человек, сообщило министерство здравоохранения Армении.
«Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек», – говорится в сообщении ведомства.
Число пострадавших, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 выписаны после обследования.
Несколько десятков человек пострадали в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице. Первые сообщения о нем появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли, это видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.