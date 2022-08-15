Минпросвещения Казахстана опровергло отмену обучения в школах на русском языке

В июне ситуацию с русским языком в школах прокомментировал президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, в Казахстане нет динамики ухудшения ситуации с русским языком. При этом растет популярность обучения на казахском. «Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации», — подчеркнул тогда Токаев.