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Общество

Минпросвещения Казахстана опровергло отмену обучения в школах на русском языке

Ведомости

Информация о том, что в ближайшие годы в Казахстане отменят классы с русским языком обучения, не является достоверной. Об этом в министерстве просвещения страны сообщили порталу stopfake.kz (создан при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными).

«Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет», — заявила первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в ближайшие 6-7 лет из казахстанских школ пропадут классы с обучением на русском языке. Как обращает внимание портал, сообщения основаны на материале двухлетней давности, который вышел на «31 канале».

Тогда в эфире говорили о тенденциях в сфере среднего образования, в том числе речь зашла о сокращении числа учеников в русских школах. Вице-президент Казахской лиги экспертов образования Наталья Дрейт же говорила, что русские и казахские школы переполнены, а проблема возникла из-за недостатка учителей.

«Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят в другом ключе, намеренно искажая суть материала», — пояснили представители «31 канала».

В январе посол Казахстана в России Ермек Кошербаев сообщил, что из 7000 школ республики около половины ведут обучение только на казахском. Русский в учебных заведения преподают как иностранный. При этом уроки в около 2000 школ идут на двух языках — русском и казахском, еще в 1100 школ обучение идет на русском языке, а казахский там преподают как государственный язык.

В июне ситуацию с русским языком в школах прокомментировал президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, в Казахстане нет динамики ухудшения ситуации с русским языком. При этом растет популярность обучения на казахском. «Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации», — подчеркнул тогда Токаев.

В Казахстане русский язык имеет статус официального — Конституция страны допускает употребление русского в официальных ситуациях наравне с казахским. Казахский является государственным языком республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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