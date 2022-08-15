Число погибших из-за взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до 7

Первые сообщения о взрыве в торговом центре, который специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов, появились 14 августа после 13:00 мск. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, который привел к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия. В МЧС Армении сообщили, что причины пока устанавливаются. В настоящее время пожар полностью потушен, но дымящиеся очаги пока сохранились.