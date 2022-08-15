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Число погибших из-за взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до 7

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Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов торгового центра в Ереване, где ранее произошел взрыв, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской организации Meta).

«Только что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших составляет семь. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он. 

Ранее сообщалось о шести погибших и 22 пропавших без вести, среди них — одна гражданка России в возрасте 63 лет. По данным МЧС, за медицинской помощью обратились около 60 человек.

Первые сообщения о взрыве в торговом центре, который специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов, появились 14 августа после 13:00 мск. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, который привел к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия. В МЧС Армении сообщили, что причины пока устанавливаются. В настоящее время пожар полностью потушен, но дымящиеся очаги пока сохранились. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных