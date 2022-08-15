Число погибших из-за взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до 7
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов торгового центра в Ереване, где ранее произошел взрыв, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской организации Meta).
«Только что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших составляет семь. Поисково-спасательные работы продолжаются», — написал он.
Ранее сообщалось о шести погибших и 22 пропавших без вести, среди них — одна гражданка России в возрасте 63 лет. По данным МЧС, за медицинской помощью обратились около 60 человек.
Первые сообщения о взрыве в торговом центре, который специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов, появились 14 августа после 13:00 мск. По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, который привел к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия. В МЧС Армении сообщили, что причины пока устанавливаются. В настоящее время пожар полностью потушен, но дымящиеся очаги пока сохранились.
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